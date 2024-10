Paura in viale Panoramica. Albero crolla e strada chiusa per oltre due ore

di Nives Concolino

Tragedia sfiorata ieri mattina a Riccione. Non erano ancora le 7 e il sole doveva ancora sorgere, quando un grosso pino pluridecennale è crollato su viale Panoramica, invadendo entrambe le carreggiate e i due marciapiedi, solitamente abbastanza frequentati. È successo in prossimità dell’incrocio con viale XIX Ottobre nell’angolo dell’omonimo parcheggio. È un miracolo che non siano stati registrati danni a persone o cose, quell’arteria che da corso Fratelli Cervi arriva fino alla ferrovia è infatti molto frequentata, a quell’ora però il traffico è ancora scarso e questo ha contribuito a evitare il peggio. Qualche anno fa, in viale Santorre di Santarosa, pressoché all’incrocio dello stesso viale Panoramica, un altro pino di altissimo fusto era precipitato a terra all’improvviso, trascinandosi dietro un lampione della pubblica illuminazione e un palo con fili elettrici.

Ieri il tratto invaso dall’albero, fino alla rotatoria di Marylin, è stato chiuso al traffico. Sono poi intervenuti i giardinieri della Geat, così verso le 9,30 tutto è tornato alla normalità. Come fanno sapere dal Comune "il pino caduto era stato oggetto di censimento e, trovandosi in una condizione di stabilità relativa, era in attesa di ulteriore monitoraggio attraverso le prove di trazione". Questo episodio, sottolinea l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli, "è un ulteriore richiamo all’importanza della gestione del verde urbano, patrimonio che a Riccione è stato troppo a lungo trascurato, come pure i rischi ai quali, inevitabilmente, saremmo andati incontro. Fin dal nostro insediamento, noi amministratori abbiamo voluto investire ingenti risorse per monitorare lo stato di salute di oltre trentamila piante, per poi intervenire a salvaguardia della popolazione. Non si può governare una città, contando solo sulla buona sorte, come purtroppo per troppi anni è stato fatto".

È stato quindi avviato il progetto di sicurezza e cura del verde urbano con mappatura e monitoraggio. I dati raccolti vengono riportati nel ‘Piano di rischio’ che prevede varie operazioni: valutazioni di stabilità, potature ed eventuali sostituzioni. L’accurato censimento in aree comunali è già stato eseguito su 10.500 alberi (sui circa 35mila esistenti) tutti schedati e muniti di codice identificativo con rispettive indicazione delle condizioni di salute.

Circa l’uno per cento del totale delle piante, 364 tra parchi pubblici e strade, è risultato a rischio e, come è già stato annunciato, ne è stata pertanto programmata la sostituzione. Si procede in base alla pericolosità dei singoli alberi.