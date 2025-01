"Per noi è la partita più importante dell’anno"

La voce del Trapani, alla vigilia del primo round di coppa con il Rimini, ma in realtà da più di qualche giorno, è solo quella del presidente Valerio Antonini. Il numero uno ha imposto ai suoi il silenzio stampa ed è lui a chiamare a raccolta i tifosi a poche ore dalla gara con i biancorossi dal suo profilo ufficiale sui social. "E’ la partita più importante dell’anno – scrive – e le vittorie si raggiungono tutti insieme. Non possiamo far vedere un Provinciale vuoto alla squadra".

Antonini ricorda l’importanza della Coppa Italia per la promozione in serie B, alla quale punta. E quella della coppa è anche l’unica (o quasi) strada attraverso la quale il suo Trapani possa pensare di arrivarci, ora all’ottavo posto in campionato e con possibilità pari allo zero di raggiungere il primo. "Saremo a sole 6 partite dalla serie B – ricorda pensando alla possibilità che regala la vittoria della coppa – Rendetevi conto dell’importanza dell’evento. Io ci credo e tu? Andiamo a prenderci tutti insieme la serie B".

Insomma, Antonini cerca di aizzare il popolo trapanese lanciando, alla vigilia della gara con il Rimini anche qualche bomba di mercato. Infatti, il presidente del club siciliano sembra pronto a portare a Trapani l’attaccante Balotelli, in uscita dal Genoa. "Sarebbe un piacere averlo a Trapani con noi – scrive sempre sui social sui quali Antonini è molto attivo – un campionissimo a cui darei il massimo della protezione e supporto per fargli vivere al meglio il campo. Mario ci vieni? Io sono pronto a parlarne".

Con il mercato invernale il presidente sta cercando di rianimare una piazza alla quale, sin qui, il campionato non ha riservato soddisfazioni. Colpi a raffica (uno anche ieri: l’ingaggio di Zeppella dalla Virtus Entella) e squadra praticamente rivoluzionata e affidata, dopo l’esonero del 10 dicembre scorso di Aronica, a mister Eziolino Capuano, mister decisamente più vulcanico anche dello stesso Antonini. Nelle quattro gare del girone di ritorno i siciliani hanno messo insieme cinque punti. Tre il Trapani li ha incassati nell’ultimo turno di campionato, proprio al Provinciale, contro un Taranto in netta difficoltà. Da qui la voglia di metterci tutto in coppa. Pericolo numero uno dei siciliani, neanche a dirlo, è il bomber Facundo Lescano, capocannoniere del girone con 17 gol realizzati.