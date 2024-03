"Piano spiaggia respinto dal comitato. Investimenti fermi"

Il nuovo piano spiaggia della Regina non è stato ancora adottato definitivamente, dopo una sua prima approvazione in consiglio comunale. Ed ora dopo alcuni mesi di attesa la Lega attacca. "La Giunta Foronchi ha approvato il piano spiaggia mesi fa – spiega Marco Cecchini, consigliere comunale in quota Lega (in foto) –, ma il comitato urbanistico Area Vasta ha al momento respinto tale piano perché ha richiesto una serie di integrazioni per procedere con l’iter burocratico di tale piano ed intanto il tempo passa. E se qualche bagnino voleva investire dovrà aspettare ancora. Viene da dire che forse, se la maggioranza avesse accolto ed ascoltato i nostri dubbi, invece di liquidarli con sufficienza, non saremmo arrivati a questo punto. Il fatto è che il futuro di Cattolica si disegna adesso e non prestare mai ascolto anche a noi non è rispettoso nei confronti degli elettori che rappresentiamo e che abitano, anche loro, a Cattolica". Poi il consigliere comunale di minoranza specifica: "Quello che vorrei fosse chiaro a tutti, è che la possibilità di avere un lungomare con doppio senso di marcia e una ciclabile sicura e separata dall’area pedonale, è ancora possibile ma occorre spostare le cabine degli stabilimenti balneari più avanti verso mare. Tutto quello che chiediamo da tempo alla giunta, è di permettere a Cattolica di respirare".