Rimini: giochi d'acqua, verde e locali per la futura piazza Marvelli

Rimini, 14 giugno 2024 - Tetti verdi, c ascate d’acqua e spazi da vivere guardando il mare. La futura piazza Marvelli sarà molto più di un’area che sovrasta un parcheggio pubblico da oltre 300 posti auto.

La progettazione affidata agli architetti Gianni Ranaulo, con svariati progetti in giro per il mondo, non ultima la Cina, e allo studio Structura Engineering, intende creare un luogo nuovo, vivibile e fruibile.

Non sarà una semplice piazza affacciata sul Parco del mare, ma avrà la funzione di connettere il nuovo lungomare alla città.

Per comprenderlo basti guardare la parte rivolta verso viale Tripoli.

Un terrazzamento a cascate d’acqua che ai lati si aprirà in due piccoli boulevard con locali, negozi e tavoli esterni, che condurranno verso il Parco del mare e la grande fontana semicircolare che si aprirà alla spiaggia e la mare.

La nuova piazza nascerà sul sedime del parcheggio interrato Tripoli, l’infrastruttura di cui sono partiti i lavori da alcune settimane e che una volta completata consentirà di mettere a disposizione oltre trecento posti auto.

Mentre in superficie troveranno posto le moto con 225 posti. Ma non saranno visibili. La struttura della piazza di fatto alza a 3,20 metri il piano calpestabile ‘coprendo’ le aree id sosta dei motocicli, e giocando con spazi verdi, scalinate, terrazze e giochi d’acqua.

Sulla piazza è previsto lo spazio per un pubblico esercizio così da rendere lo spazio sempre vivo, di giorno e di sera. I lavori potranno partire non appena sarà completato il solaio di piano terra del parcheggio, cosa che dovrebbe avvenire entro la fine del 2025.