Ruspe accese da nord a sud. Nuova fontana al Parco del mare

Ruspe accese da sud a nord. E nasce una nuova fontana al Parco del Mare. Mentre si avviano al completamento i lavori per la realizzazione dell’opera pubblica nel tratto tra piazzale Gondar e via Siracusa, la giunta ha dato il via libera all’installazione in quell’area di una nuova fontana ornamentale, "un elemento centrale nel disegno architettonico e paesaggistico del Parco del Mare". La fontana sarà realizzata sull’esempio dei giochi d’acqua presenti nei tratti già ultimati: ricavata nell’isola sagomata a ‘sardina’, tratto ormai caratteristico del Parco del Mare, la fontana prevede getti verticali d’acqua "capaci di raggiungere altezze fino a tre metri e mezzo e quindi di generare suggestivi effetti scenografici". Alcuni getti saranno illuminati da luci bianco ghiaccio, altri saranno a luci dinamiche, che varieranno in base alla coreografia selezionata.

L’opera, sostenuta attraverso risorse Pnrr che finanzia la riqualificazione del tratto 6 e 7, "sarà realizzata e a disposizione per l’estate". Risalendo il territorio fino alla zona nord, il punto su Marconi di Viserba. "Con la riqualificazione di via Marconi – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Matti Morolli – interveniamo su un’arteria viaria importante, sia dal punto di vista della mobilità del quartiere sia perché si tratta di un’area alta valenza turistica". Un’opera che rientra in un piano di interventi che interessano il quadrante sud della città e che prevede, tra gli altri, l’avanzamento della riqualificazione di viale Regina Elena (tra viale Alfieri e viale Pascoli), anch’essa prevista dopo l’estate e anche in questo caso funzionale oltre che al miglioramento della viabilità anche ad un innalzamento della qualità urbana. A questo si aggiunge il proseguimento del Parco del Mare e del Psbo, e vari interventi a partire dall’impiantistica sportiva come il campo da bocce nel Parco Spina Verde e il nuovo campo da calcio nella stessa area".