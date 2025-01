Pista ciclabile a Misano

Dopo la rotonda tra via Grotta e la statale Adriatica, a Misano, tocca alla pista ciclabile che condurrà dalla statale a Villaggio Argentina. Il cantiere partirà a breve, annunciano dal municipio, per connettere con un percorso ciclopedonale l’intersezione tra l’Adriatica e via Grotta con via Primo Maggio a Villaggio Argentina. L’importo del progetto elaborato dall’Ufficio tecnico comunale, ammonta a 700mila euro. Di questi 500mila arrivano dal finanziamento ottenuto con il ‘Bando per la promozione della viabilità ciclabile per i Comuni sotto i 30mila abitanti’. E’ stato l’unico progetto finanziato da questo bando in provincia. Per consentire lo svolgimento dei lavori la viabilità sarà gestita con il senso unico alternato e con parziali chiusure. "Abbiamo iniziato qualche anno fa a disegnare una rete di piste ciclopedonali sul territorio che potesse collegare da monte a mare l’intero territorio comunale – le parole del sindaco Fabrizio Piccioni -. Questo tratto, in particolare, è uno dei principali perché ci consentirà di collegare in sicurezza la zona mare di Misano a Villaggio Argentina, dove esiste già una pista ciclabile che permetterà di raggiungere Misano Cella. Un tratto alla volta, l’obiettivo è quello di completare questo anello affinché ogni frazione sia collegata alla zona centrale dove sorgono gli impianti sportivi, le scuole, la biblioteca e alla zona mare".