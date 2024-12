Trasforma la Porsche in albero di Natale: “L’ho fatto per scherzo: è scoppiato il delirio”

Rimini, 17 dicembre 2024 – “Babbo Natale quest’anno porta i regali in Porsche...”. Sui social Fabio Casadei è già diventato una celebrità. Le foto e i filmati di lui che arriva con l’auto agghindata come un albero di Natale sono diventati virali. “Il solito sburone romagnolo...”, hanno commentato in tanti.

Ma Casadei, 59 anni, imprenditore che abita e lavora a Montiano (nel Cesenate), non si sente né uno sburone, né un improvvisato Babbo Natale in supercar. “È nato tutto un po’ per scherzo, non pensavo che ci sarebbero state tante reazioni, positive e negative. Più positive, a dire il vero...”, assicura lui. Il naso un po’ gli si allunga, mentre lo dice. Come fai a non notarla, una Porsche 911 agghindata in quel modo, come un albero di Natale? La prima ’apparizione’ Fabio e la moglie l’hanno fatto domenica pomeriggio proprio a Montiano. “Visto che c’era la cerimonia di accensione dell’albero di Natale, ho pensato fosse l’occasione giusta”. Tanti hanno sgranato gli occhi, al suo arrivo. E i bambini (e i loro genitori) hanno fatto la fila per le foto. Ma Fabio non si è limitato alla comparsata a Montiano. Domenica sera si è presentato poi a Santarcangelo, per andare a cena con amici. Ed è stato un delirio. Tantissime persone sono uscite dai locali, per fotografare e filmare con i telefoni quella Porsche che sembra appena uscita dal garage di Babbo Natale.

La Porsche di Fabio Casadei addobbata con 14mila led per le festività natalizie

Da domenica sera a Santarcangelo e a Montiano non si fa che parlare d’altro. Le gesta di Fabio hanno invaso i social. Migliaia di persone hanno visto i filmati di lui che parcheggia la Porsche di Natale a Santarcangelo. “Diciamo che non sono passato inosservato – sorride lui – La macchina in effetti spicca. Io e mio cognato, Fabio Roberti, che mi ha dato una bella mano ad addobbarla, abbiamo montato 14mila luci led. La batteria è quella originale Porsche, noi abbiamo solo aggiunto un trasformatore. È stato un lavoro certosino, che ci ha impegnato molto tempo”.

Ci crediamo. Ma perché trasformare l’auto in un albero di Natale ambulante? “È partito un po’ tutto per scherzo – assicura Casadei – La Porsche era ferma da anni, l’ho fatto sistemare completamente e poi ho detto a mia moglie: perché non l’addobbiamo con le lucine di Natale e giriamo così per queste feste?”. Detto e fatto. E domenica l’imprenditore ha voluto sfoggiare la Porsche così addobbata per le strade della Romagna. E non intende tenerla ferma in garage. “Abbiamo deciso che resterà così almeno fino alla Befana. Poi smontiamo tutto. Perché si sa: l’Epifania tutte le feste porta via”. Siamo ansiosi di vedere la Porsche in versione pasquale.