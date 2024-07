Primo consiglio, priorità all’asilo

Pronti e via. Il consiglio comunale di Misano si è riunito per la prima volta lunedì sera procedendo con tutti gli adempimenti necessari per essere operativi il prima possibile. Tutti seduti tra i banchi a parte due assenti giustificati, uno di maggioranza, Alex Belpassi, e una di minoranza, Pontis. "Torneremo a convocare il consiglio sul finire del mese perché abbiamo una pratica urgente da approvare – premette il sindaco Fabrizio Piccioni –. Dobbiamo procedere con una variazione di bilancio necessaria per finanziare l’asilo nido che poche settimane fa, dopo le elezioni, ci è stato finanziato dal governo attraverso i fondi del Pnrr. Un contributo importante di 850mila euro a cui aggiungerne altri comunali fino ad arrivare a 1,2 milioni circa. C’è fretta perché il nido dovrà essere ultimato entro la metà del 2026. Potrà ospitare 32 bambini". Intanto il primo consiglio se n’è già andato. Durante la serata si è proceduto agli adempimenti previsti per legge, a partire dalla convalida degli eletti e dal giuramento del sindaco. Nel suo discorso Piccioni ha ricordato il quasi 58% di consensi ottenuti dalla lista Scegli Misano: "La più alta percentuale registrata nel nostro Comune da quando c’è l’elezione diretta del sindaco. È una grande attestazione di fiducia, ma anche il riconoscimento del lavoro che, come amministrazione, abbiamo fatto in questi anni. Questo ci carica di responsabilità nel cammino che ci apprestiamo a continuare. Ci siamo assunti degli impegni con il nostro programma elettorale, che vogliamo mantenere". E’ stata presentata la giunta composta da: Maria Elena Malpassi, confermata nel ruolo di vicesindaca, a cui sono affidate le deleghe relative ai Servizi alla persona, i Servizi educativi, le Politiche giovanili e la Cultura; Nicola Schivardi, che seguirà i Lavori pubblici, l’Ambiente, le Politiche abitative e i rapporti con i Comitati di frazione, Filippo Valentini, con deleghe alla Polizia Locale, Attività economiche, sport, viabilità e demanio, Giuseppina Ferri, che si occuperà di Bilancio, Tributi e Personale e, infine, Marco Dominici, a cui vengono affidati il Turismo e la gestione del Patrimonio. Rimangono in capo al sindaco l’Urbanistica, l’Edilizia privata e gli Affari generali.

Emanuele Barogi, consigliere di maggioranza, è stato nominato presidente del consiglio. All’ordine del giorno, infine, la nomina dei componenti delle tre commissioni consiliari che svolgono l’attività di preparazione agli argomenti trattati in consiglio e che provvederanno ad eleggere, al proprio interno, il proprio presidente.

Andrea Oliva