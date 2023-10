Qualità dell’aria negli alberghi

La qualità dell’aria in alberghi e strutture ricettive: l’azienda Radoff partecipa alla decima edizione di Hospitality Day di Rimini con un’azione di sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento indoor. L’Hospitality Day, in programma il 10 ottobre al Palacongressi di Rimini, si svolgerà in 15 sale formative con 7 arene tematiche in cui si toccheranno argomenti di varia natura e i trend del momento.