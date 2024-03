Rassegna di Pasqua con le note di Haydn

Secondo appuntamento domani sera alla chiesa di San Francesco di Città con la rassegna musicale di Pasqua curata dall’associazione Camerata del Titano di San Marino (ingresso gratuito). L’orchestra Camerata del Titano di San Marino, diretta dal maestro Augusto Ciavatta, eseguirà Le Ultime Sette Parole di Cristo sulla Croce (1787), di Franz Joseph Haydn (nella versione per archi), composizione strumentale fra le più note del periodo pasquale. Un concerto-rito quello in programma domani, nel quale i brani verranno intervallati dalla declamazione delle ‘Parole’ come motto ispiratore della musica. Le lettura sono affidata alle monache dell’Adorazione perpetua di San Marino che ospitano l’evento nella chiesa di San Francesco di San Marino. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere alla cameratatitano@omniway.sm.