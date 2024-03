Rbr ritrova una difesa d’acciaio. Anumba: "È la nostra arma in più"

C’è il marchio della difesa, nel convincente successo di Riviera banca con Vigevano. Quella corazza un po’ venuta meno nelle ultime due partite, è tornata prepotentemente alla ribalta al Flaminio con la Elachem. Merito degli accorgimenti tattici, della zona adeguata e della responsabilità individuale nell’uno contro uno. E, da questo punto di vista, uno di quelli che davvero non ha mai tradito è Simon Anumba. Il suo contributo là dietro, con la squadra in difficoltà come a inizio anno o in un grande periodo come adesso, non è mai mancato. Domenica sono arrivati anche quattro punti e la solita energia ad andare ad artigliare i rimbalzi direttamente in cielo. "Con Vigevano è stata una partita combattuta e noi eravamo ben consci della capacità dei nostri avversari – dice l’ala biancorossa -. Osservando le ultime partite, avevamo notato una squadra aggressiva e che sapeva il fatto suo, dunque non era facile spuntarla. Siamo anche stati molto contenti di tornare al Flaminio dopo quattro settimane, i tifosi ci hanno aiutato molto come sempre ed è arrivata una bella vittoria". Quale è stata la chiave del match? Anumba ha le idee chiare. "Siamo andati all’intervallo sopra di 7, poi abbiamo anche allungato sopra la doppia cifra fino a +21. Vigevano ha tentato il recupero, ma noi siamo stati bravi a tenerli sotto. A parte il primo quarto, con la difesa siamo riusciti a farci valere. È stata quella la chiave della vittoria". I due falli di Anumba nel primo quarto sembravano aver compromesso la sua partita, ma il giocatore è stato bravo a difendere duro senza spendere il terzo nello spicchio di partita concessogli da Dell’Agnello. "Mi capita spesso – ammette lui - e devo provare a gestirmi meglio, ma alla fine è andata bene sotto tutti i punti di vista quindi meglio così. Il coach mi ha dato fiducia già nel secondo quarto, con due falli, e tutto è andato bene". La Rinascita ora guarda con ottimismo al sesto posto nel girone rosso, forte di otto sorrisi nelle ultime dieci uscite. In attacco ogni volta c’è un protagonista diverso. "Abbiamo tanti giocatori che possono farsi valere in attacco e questo è molto positivo – chiude Anumba -. La chiave però resta sempre la difesa: lì dobbiamo in ogni caso darci dentro e in fondo è quello che ci sta facendo prevalere contro le altre squadre. La classifica? Adesso pensiamo solo al prossimo weekend, a una squadra alla volta senza guardare troppo lontano. Il prossimo impegno riguarda la sfida casalinga con Latina ed è a quella che presteremo il massimo dell’attenzione. Non bisogna prendere sottogamba questa partita, anche se loro sono in fondo alla classifica nel girone verde".

Loriano Zannoni