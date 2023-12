Rds Stadium, lavori dall’8 gennaio: niente concerti per un paio d’anni

Due anni senza concerti e grandi eventi. Il live di venerdì, che vedrà sul palco Antonello Venditti e Francesco De Gregori, sarà l’ultimo per l’Rds Stadium prima del maxi cantiere di riqualificazione per riqualificare gli impianti energetici e – soprattutto – trasformare il palasport riminese nella nuova casa per la danza. Un intervento da 4 milioni di euro, interamente finanziati da fondi Pnrr, per fare dell’Rds Stadium il centro federale della danza sportiva. I lavori renderanno il palasport una struttura polivalente con all’interno due arene per la danza. Ma la riqualificazione non impedirà di continuare a fare concerti e grandi eventi. A fine lavori l’Rds potrà ospitare comunque i grandi spettacoli con una capienza di oltre 5mila spettatori, pari a quella attuale. A concerti e show si aggiungeranno gare ed esibizioni della danza sportiva grazie al lavori imminenti. L’intervento è nato dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Fids (la Federazione Italiana della danza sportiva) che ha permesso di accedere ai fondi Pnrr per ristrutturare il palasport e fare così di Rimini la capitale italiana della danza sportiva. Il cantiere servirà pure a riqualificare gli impianti, a mettere impianti fotovoltaici e a migliorare l’acustica del palasport. I lavori inizieranno l’8 gennaio e finiranno (se tutto filerà liscio) entro novembre o dicembre del 2025.