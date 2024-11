Record di bomboloni e piade in piazza durante la fiera

La Fiera di San Martino è finita, ma è ancora tempo di bilanci. Ha fatto numeri da record lo stand di Birgo Burger, in piazza Ganganelli: lo staff ha servito qualcosa come 8mila bomboloni, 5 mila piade e migliaia di hamburger. Rientrano tra gli eventi collaterali della Fiera gli incontri della 17esima edizione di Cibo come cultura. Dai sapori ai saperi. Stasera (alle 21) la rassegna propone l’incontro in biblioteca con Alberto Capatti, autore del libro Storia del panino italiano. Un intramontabile boccone di felicità (pubblicato da Slow Food). Il 21 novembre chiuderà la rassegna Alberto Grandi con il suo volume Storie delle nostre paure alimentari.