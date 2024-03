Riapre il lungomare di Cattolica e molti cantieri vanno in pausa

Cantiere De Amicis, un nuovo capitolo. L’amministrazione comunale conferma in prima persona che questo venerdì sarà riaperto il tratto del lungomare (tra via Fiume e via Rasi-Spinelli), chiuso per lavori ormai da mesi, mentre il 6 giugno sarà previsto anche lo stop agli interventi in vista della stagione estiva. "I lavori in molti punti della città saranno sospesi per il weekend pasquale – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Uguccioni – ed in particolare riapriremo, come anticipato qualche settimana fa, il lungomare nel tratto di via Fiume, dove insisteva da tempo il cantiere dei Giardini De Amicis che tutti conoscono. In questo modo i turisti potranno transitare tranquillamente per via Rasi-Spinelli".

Il cantiere ha visto durante tutto l’inverno numerose gru, camion e tecnici al lavoro per la realizzazione di una futura vasca di prima pioggia, che servirà in futuro alla raccolta delle acque piovane in futuro a Cattolica in un’area storicamente molto bassa della città dove confluiscono acque chiare e scure. I lavori stanno procedendo alacremente: "Per l’estate saranno tutti rimossi i silos – dice Uguccioni –, con il cantiere che tornerà a occupare la stessa sede della scorsa estate. Il 6 giugno, inoltre, il cantiere spegnerà i motori in vista della ripartenza della stagione estiva. I primi di giugno, Hera farà solo interventi minimali da eseguire all’interno del recinto e prodromici alla ripresa dei lavori a settembre. Capiamo molto bene il disagio dei cittadini e degli esercenti – conclude Uguccioni –, ma saranno sacrifici ripagati dall’avere una piazza ancora più bella, nuova e funzionale e, sotto, un impianto come la vasca di prima pioggia che renderà le acque del nostro mare più pulite e sicure".

Intanto gli albergatori, che confermano 70 alberghi aperti per questa settimana pasquale, chiedono di sospendere per qualche giorno i cantieri anche in altre vie della città, vedi ad esempio via Emilia-Romagna. Inoltre a Cattolica è entrato nel vivo anche il cantiere in via Bastioni, in pieno centro storico, dove la strada è stata completamente ristrutturata anche nei sotto-servizi, ma l’intervento è ancora in corso. "Cercheremo di chiudere i cantieri ed i lavori per la fine di maggio" conferma l’assessore.

La Regina si sta rifacendo completamente il look per l’inizio della stagione sperando anche nel meteo, che in questi giorni di vigilia alla Pasqua potrebbe dare una marcia in più ad un weekend pasquale che si annuncia comunque molto interessante in termini di presenze turistiche.