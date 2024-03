Riccione fa festa con le rosole

Torna in Paese ‘Io tu e le rosole’ in occasione della Festa del Beato Alessio, dal 5 al 7 aprile. È la festa dedicata a una specialità tipica della tradizione culinaria romagnola: il cassone con le rosole. Lungo corso Fratelli Cervi saranno allestiti gli stand per gustare i sapori e i profumi della tradizione. ‘Io, tu e… le rosole’ sarà anche un momento di festa di tutta la comunità. In piazza Matteotti i bambini potranno divertirsi durante le giornate, dalle 16 alle 22, con l’animazione, il trucca bimbi e la baby dance. Al calar della sera, la piazza si trasforma in una grande balera, con l’intrattenimento musicale per i più grandi. Si comincia venerdì alle 20 con la danza country e si prosegue sabato alle 20.30 con lo spettacolo e i balli dei maestri Mirco e Sandra. In piazzetta Parri sabato dalle 15,30 alle 19 musica live di Maria Bianca Band e Sofia Giancarli mentre alle 20,30 la musica anni ’80 mixata da Roger. Domenica animazione festa grande da mattino a sera.