Rimini, agricoltore muore schiacciato dal muletto

Montescudo (Rimini), 1 novembre 2024 - È morto schiacciato. Schiacciato dallo stesso muletto a bordo del quale si trovava nella strada provinciale di Montescudo, all’altezza dei capannoni della sua azienda agricola, mentre era impegnato a trasportare il mezzo su un rimorchio agganciato ad un trattore. È morto così questo pomeriggio intorno alle 16.45 Gilberto Tonini, 71 anni. Lavorando. Il titolare dell’azienda agricola Fratelli Tonini e presidente della Pro Loco di Montescudo è rimasto schiacciato proprio a due passi da casa, ritrovato da una pattuglia dei carabinieri della stazione locale che casualmente stava transitando in quel momento nella zona, all’altezza del civico 131.

Il luogo dell'incidente. Nel tondo, Gilberto Tonini, aveva 71 anni

I militari dell’Arma si sono trovati davanti al muletto completamente ribaltato su un fianco e avvicinandosi hanno notato subito Tonini sotto al mezzo pesante. All’arrivo dei primi soccorsi l’uomo era ancora vivo, salvo poi spirare prima del tempestivo arrivo del 118 e dei vigili del fuoco, chiamati per poter rimuovere il cadavere. Sul posto anche la Medicina del lavoro, che procede agli accertamenti del caso coordinata dalla Procura della Repubblica di Rimini, anche se con ogni probabilità quanto accaduto a Gilberto Tonini è stata una sfortunata tragedia.

Il muletto, che ha schiacciato l'agricoltore, completamente ribaltato su un fianco

Non è ancora chiaro che cosa sia andato storto nell’operazione che ha portato il muletto a ribaltarsi su sé stesso mentre Tonini alla guida cercava di orientare sulla pedana del rimorchio e quindi, presumibilmente, da lì portarlo all’interno dei capannoni dell’azienda poco distanti dal luogo dell’incidente. La notizia della morte di Tonini, classe 1953, è presto rimbalzata per la Valconca e ha lasciato in chi lo conosceva un dolore immenso.

A partire dalla Pro Loco di Montescudo, di cui Gilberto era lo storico presidente e promotore di numerose iniziative partecipate da tutti i residenti del borgo della Valconca e non solo.