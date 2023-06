Ron Moss cena da ’Alice’

È apparso a Bellaria per gustare i prodotti tipici della nostra terra e ringraziare personalmente lo staff del ristorante ‘Alice’, che è vicino ai tanti volontari che stanno aiutando le popolazioni alluvionate di Cesena, Forlì e Ravenna. Ron Moss, il mitico Ridge di Beautiful, ha cenato al locale bellariese, poche sere fa, congratulandosi con i gestori. Il ristorante ha offerto, nelle scorse settimane, una cena a tutti gli angeli del fango. "Si è congratulato con noi per lo spirito di solidarietà con cui tutta la Romagna sta gestendo l’ emergenza" dicono i proprietari di ‘Alice’. Il leggendario Ridge Forrester è impegnato in zona per la registrazione di alcune fiction. Ron Moss è stato protagonista per 25 anni di Beautiful, per cui ha girato ben 6.407 puntate.