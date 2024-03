Santarcangelo, Berlati:: "Basta propaganda sul giornale del Comune"

"Basta con la propaganda" sul giornale che il Comune realizza e consegna nelle case dei santarcangiolesi. Prime scaramucce da campagna elettorale, ora che i candidati sono scesi (quasi) tutti in campo. Luigi Berlati, il candidato di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, e l’ex consigliere comunale degli azzurri Walter Vicario, ce l’hanno col nuovo numero di TuttoSantarcangelo. "Ecco la sindaca Alice Parma farsi immortalare con TuttoSantarcangelo che dovremmo invece intitolare TuttoParma o TuttoPd. La pubblicazione può essere annoverata fra quelle che sono un servizio di conoscenza per tutti i cittadini, oppure – come temiamo – va classificata come una pubblicità politica per la sinistra ma a spese di tutta la comunità? È corretto? Noi riteniamo che non lo sia". Non fa sconti nemmeno Vicario, che in passato più volte aveva bollato come propaganda il periodico realizzato dal Comune: "Il primo numero dell’anno di TuttoSantarcangelo esce con un allegato di 40 pagine, di pura propaganda politica in vista delle elezioni di giugno!". Per Vicario "questa è propaganda finanziata dai soldi pubblici! Sarebbe ora di mettere fine a questo spreco ingiustificato di soldi e che si ripete ormai da troppi anni".