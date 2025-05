Sedicimila presenze turistiche grazie alla scherma

Sedicimila presenze turistiche dalla scherma. L’impatto degli eventi che si sono tenuti negli ultimi giorni al Play hall, e che proseguiranno da oggi, più che un colpo di fioretto appare un fendente di sciabola capace di riempire decine di hotel in città. Il 61esimo Gran Premio Giovanissimi ‘Renzo Nostini‘ – Trofeo Kinder Joy of Moving ha visto ben 3.141 giovani atleti protagonisti dal 30 aprile al 7 maggio. Ora si riparte. Oggi si alza il sipario sui Campionati nazionali Gold Cadetti e Giovani, un evento che si prolungherà fino a lunedì. Nel corso delle quattro giornate verranno messi in palio i titoli nazionali di fascia Gold e gli ultimi pass per i Campionati Italiani Under 17 e Under 20, in calendario a Terni dal 30 maggio al primo giugno. In pedana al Play hall saliranno 1.331 atleti, pronti a contendersi 4 posti nel fioretto e nella sciabola e 8 nella spada per ciascuna categoria. Tutte le finali saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Scherma. Dopo le oltre 12mila presenze del Nostini, ne arrivano altre 4mila.