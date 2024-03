Servono baristi per l’estate in ristoranti e alberghi

Diversi locali di Riccione stanno cercando attraverso la sezione ‘Offerte stagionali’ del portale regionale ‘Lavoro per te’. Il ristorante Sirena di via Asmara ha bisogno di un barista per il periodo che va dall’1 aprile al 30 settembre, l’orario di lavoro sarà dalle 8 alle 15.30. Inviare curriculum via mail all’indirizzo info@sirenariccione.com. Il Mia Bar, presso la spiaggia 81, cerca un barman con esperienza da assumere dall’1 maggio al 30 settembre, orario dalle 14 alle 21.30: mail a b81@riccione8081.it). Infine The Box Hotel di via Milano cerca un barman con esperienza e che parli l’inglese, dall’1 aprile al 30 novembre, con orario a tempo pieno su turni: inviare mail a hello@theboxriccione.com. Nessuno di questi locali offre l’alloggio. Gli annunci si riferiscono a candidati ambosessi.