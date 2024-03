Sgr e consumatori contro le truffe

Un accordo anti truffe fatto dalle associazioni dei consumatori con Sgr per aiutare gli utenti a fare chiarezza sulle offerte che si trovano nel mercato libero di luce e gas. Sgr, Federconsumatori Rimini, Cittadinanzattiva, Adoc e Lega consumatori Rimini hanno stipulato un accordo per migliorare la tutela dei consumatori, con un focus specifico sui clienti vulnerabili, il rafforzamento della comunicazione e la lotta contro le truffe telefoniche. Un accordo importante viste le maxi bollette che si sono visti recapitare alcuni cittadini "emesse da parte di un player nazionale" spiegano le associazioni dei consumatori. Al centro dell’accordo c’è il trattamento dei clienti vulnerabili. Sgr Luce e Gas e le associazioni dei consumatori si sono impegnate a fornire un supporto speciale a questi consumatori, assicurando l’accesso a informazioni chiare e una piena fruibilità dei servizi. I promotori dell’accordo hanno istituito un canale di comunicazione dedicato utile a trattare segnalazioni e reclami, facilitando un dialogo diretto tra i consumatori e il Gruppo Sgr. L’obiettivo è rendere più efficiente la risoluzione delle controversie, rafforzando la tutela degli utenti. Inoltre i firmatari dell’accordo hanno deciso di intensificare gli sforzi nella lotta contro le truffe telefoniche nel settore dell’energia. Verrà avviata una campagna di sensibilizzazione pensata per affrontare questo problema.