Si barrica nella stanza dell’albergo e mette tutto a soqquadro Un uomo sammarinese di 30 anni si è barricato in una stanza dell'hotel Card, mettendo tutto a soqquadro. Le forze dell'ordine sono intervenute e lo hanno fermato in sicurezza, trasportandolo in ospedale per valutazioni psichiatriche. Danneggiata la camera dell'albergo.