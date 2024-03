Sos sicurezza: ecco altri 20 vigili: "Li useremo nei controlli in spiaggia e nella lotta a pallinari e prostitute"

Era stato uno degli impegni presi in campagna elettorale da Jamil Sadegholvaad: "Assumeremo nuovi agenti della polizia locale per rinforzare i controlli e il presidio del territorio". E dopo i 30 nuovi vigili assunti in pianta stabile a partire dal 2022, Palazzo Garampi si appresta a prenderne altri 20, che prenderanno servizio a partire da giugno. Domani al palasport Flaminio ci sarà la prova scritta per i 545 che si sono candidati al bando del Comune di Rimini, a cui seguiranno le prove di efficienza fisica e – soltanto per chi avrà superato lo scritto – i colloqui orali. I nuovi agenti saranno assunti a tempo indeterminato, ma con un contratto part-time ciclico verticale: lavoreranno per sei mesi all’anno. È già cominciato invece il concorso per l’assunzione, sempre per la polizia locale, di 7 nuovo ispettori. Al concorso si sono presentati in 199, la prima prova scritta si è svolta il 14 marzo.

Quali compiti saranno affidati ai nuovi 20 vigili in arrivo?

"La nostra idea – spiega l’assessore alla sicurezza Juri Magrini – è quella di impiegarli soprattutto nella zona mare, per controlli e attività di prevenzione. Penso alla spiaggia, a viale Vespucci e ai viali delle Regine. Saranno utilizzati anche per l’attività di contrasto contro pallinari, venditori abusivi, prostitute e in occasione dei grandi eventi. Ma non vogliamo fermarci qui".

Ci saranno altre assunzioni?

"Avremmo voluto fare un bando 30 nuovi agenti, per questioni legate alla gestione delle risorse di bilancio non è stato possibile. Ma intendiamo indire un altro concorso per assumere in futuro altri 10 agenti. In questo modo arriveremo a 60 nuovi vigili arruolati in pochi anni".

A quando invece l’ufficio mobile della polizia locale, annunciato da tempo?

"Entro metà aprile dovremmo finalmente avere il mezzo pronto. Si tratta di un furgone di grandi dimensioni, attrezzato a ufficio e con varie dotazioni tecnologiche. Sarà utilizzato dalla polizia locale sia nelle frazioni sia per la gestione dei grandi eventi. Uno strumento importante per essere ancora più presenti e vicini alle esigenze di tutti i riminesi".

Manuel Spadazzi