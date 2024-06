Sosta selvaggia a Marina centro. Blitz dei vigili: controlli e multe. Ripartono le navette per la spiaggia

Guerra al parcheggio selvaggio a Marina centro. L’assessore Juri Magrini L’aveva promesso, dopo il caos che si era verificato a Marina centro, in particolare vicino a piazza Marvelli, e non solo, durante il weekend del 15 e del 16 giugno: centinaia di moto e scooter parcheggiati – in divieto – nel Parco del mare, tanto da ostruire anche il passaggio dei mezzi di soccorso. Nell’ultimo fine settimana gli agenti della polizia locale sono andati a Marina centro, per controllare la situazione e fare multe ai veicoli in divieto. Ma stavolta in spiaggia, a causa delle condizioni del tempo, non c’era ovviamente la ressa. E sul lungomare non ci sono stati i problemi di sosta selvaggia che si erano verificati la settimana precedente. I vigili hanno fatto comunque i controlli e hanno elevato anche diverse multe, in particolare ad alcuni veicoli parcheggiati abusivamente proprio sugli stalli riservati alle moto. Controlli che, come assicurano dal comando della polizia locale, "andranno avanti per tutta l’estate".

Il problema dei parcheggi – sia per le moto sia per le macchine – nella zona mare resta. Un problema acuito dal cantiere appena avviato in piazza Marvelli per costruire il nuovo maxi parcheggio interrato. Non è ancora pronta la nuova area di sosta che Palazzo Garampi ricaverà in via Cirene, grazie all’accordo con i privati proprietari del terreno. Per sopperire alla carenza di posti, la risposta è affidata allo Shuttlemare, la navetta attiva ogni giorno fino a metà settembre, e ad alcune aree temporanee per la sosta. Uno è quella che sarà ricavata all’ex colonia Murri a Bellariva: avrà 61 posti per le macchine e altri 244 per le moto. "I lavori partiranno a giorni – assicura Roberta Frisoni, assessore alla mobilità – e contiamo di aprirla all’inizio di luglio. Anche in via Cirene, l’area sarà a breve disponibile".

Sempre dal prossimo mese, per tutti i fine settimana di luglio e agosto, ci sarà un trenino gratuito che porterà al mare dai parcheggi di via Giuliani (200 posti) e via Ugo Bassi, vicino all’ex Questura (altri 100 stalli). "Per entrambe le aree – spiega ancora la Frisoni – la navetta sarà attiva, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, il sabato, la domenica e nel giorno di Ferragosto". Il Comune pagherà 14mila euro per la navetta dai due parcheggi, che passerà da viale Tripoli, viale Regina Elena, via Firenze, via Chiabrera e via Settembrini.

Manuel Spadazzi