"Sport, congressi e fiere trainantI"

"Sport e congressi sono i due asset che ci hanno permesso di raggiungere nei primi tre mesi risultati turistici molto buoni", premette la sindaca di Riccione, Daniela Angelini. "Sono dati che certificano segni positivi importanti anche rispetto al 2019, prima del Covid, e confermano l’attitudine della città a diventare una meta turistica durante tutto l’anno".

Nel primo trimestre i soggiorni di italiani hanno sfiorato quota 200mila con un incremento del 13,1% sul 2019 e di un 17,1% sul 2023. A crescere sono anche gli stranieri con pernottamenti vicini a quota 30mila e una variazione sul 2019 del 15,7%, mentre sul 2023 si registra un più 9,5%. In questi dati c’è anche l’effetto Fiera. "Per le grandi fiere e saloni tanti scelgono di soggiornare a Riccione – riprende la sindaca Angelini –. In questo va dato merito ai nostri operatori e anche ai pubblici esercizi che organizzano diverse iniziative nei giorni del Sigep ad esempio".