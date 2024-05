La Malatestiana stanzia 2 milioni per il territorio

Approvato dai soci il bilancio di Banca Malatestiana per il 2023. L’assemblea si è tenuta ieri mattina al teatro Galli. La banca ha chiuso l’anno con un utile netto di 27,3 milioni di euro. Utile prevalentemente destinato a rafforzare il patrimonio, che raggiunge i 242 milioni di euro. L’assemblea dei soci ha deciso di stanziare oltre 2 milioni da destinare a contributi liberali e beneficenza, per supportare e promuovere eventi e iniziative in vari ambiti: dalla scuola alla cultura, da attività di solidarietà all’assistenza socio-sanitaria, fino alla promozione di iniziativive per lo sport e le parrocchie. "In un anno decisamente complesso e interessato da importanti cambiamenti, abbiamo tenuto fede alla nostra mission di sostegno all’economia locale, affiancando famiglie ed imprese", dice Enrica Cavalli (nella foto), la presidente di Banca Malatestiana. Che vanta 6mila soci e oltre 53mila clienti nelle 30 filiali sparse tra le province di Rimini e Pesaro-Urbino.