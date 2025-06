Stop ai bus in piazza. Apre nuovo terminal, cambia la viabilità in centro storico

Stop ai bus in piazza. Sono le tre novità che porterà il nuovo terminal per gli autobus in via Stazione Mercatino Marecchia che sarà inaugurato sabato alle 10. I bus non passeranno, né sosteranno più in piazza Vittorio Emanuele: le fermate definitivamente soppresse. Quattro invece le nuove fermate: due in via Stazione Mercatino Marecchia, una all’interno del terminal e una in via Battelli, a 100 metri dalla piazza. Per favorire l’accesso all’ospedale e alla casa della comunità, sarà attivato una navetta con il servizio Valmabus, in coincidenza con la maggior parte degli arrivi e partenze dei bus di linea. Cambia pure la viabilità: via Battelli diventa a senso unico direzione centro storico, via del Fiume sarà pedonalizzata, con accesso riservato ai soli residenti. Soppressa la fermata di capolinea del lunedì mattina in piazzale Kennedy, restano operative solo le fermate lungo la Marecchiese.

"Abbiamo scelto di inaugurare il terminal con le scuole già chiuse, per testare il nuovo assetto durante i mesi estivi e permettere ai cittadini di abituarsi. – spiega l’assessore Fabio Pandolfi - Le modifiche sono frutto di un confronto con le scuole, Start Romagna e Valmabus. Il passaggio dei bus in piazza era diventato un problema di sicurezza e al lunedì gli studenti attraversavano la Marecchiese con gravi rischi". Nei prossimi mesi partirà un concorso di idee per ripensare corso Garibaldi (che intanto verrà riasfaltato), corso Mazzini e piazza Vittorio Emanuele. I bus turisticici avranno una fermata dedicata in piazza Bramante.

m.c.