Con Alessia Canducci e Tiziano Paganelli in "Sulle tracce della volpe" nella nuova Sala Africa di Riccione, si apre il filone di teatro per famiglie, inserito nel cartellone Piccoli Mondi. La divertente narrazione musicale, prevista domenica alle 17, chiama in campo l’attrice, il musicista e gli spettatori. Tutti insieme proveranno ad acchiappare la volpe, seguendo le piume del galletto impertinente che ha mangiato quelle del lupo che l’ha portata in spalla e le briciole della focaccia che ha rubato. Riusciranno i protagonisti nel loro intento? E’ probabile, la volpe ha un punto debole: le piace la musica, così si tenterà di catturarla con le note. Nel frattempo, seguendo le sue tracce, come osservano gli artisti "ci s’imbatterà in storie furbe e suoni furbissimi che raccontano di lei". Piccoli mondi, rassegna di concerti e spettacoli, è organizzata da Rimini Classica, Punto Giovane e Strada San Germano Aps, che da alcuni anni collaborano insieme per proporre musica, momenti dedicati alle famiglie e valorizzare la storica sala in viale Gramsci. Questa seconda edizione si presenta in una veste leggera, colorata e sognante come le bolle di sapone che, oltre a essere elemento grafico, regalano un immaginario fantastico. Le bolle, come pure deliziosi cioccolatini e mandarini sono il regalo riservato ai bambini che parteciperanno agli spettacoli. Negli appuntamenti quindicinali fungeranno da cornice gli allestimenti botanici di Danilo Concordia "terra_acqua_dano" e quelli di Giulia Tomassini e Federica Lualdi di "carta_fiorita". Ingresso 7 euro, per info 320.7280791. ni.co.