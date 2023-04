Supernova splende in centro storico

Al via oggi Supernova, la kermesse dedicata alle arti performative che "occuperà" simbolicamente il Teatro Galli per tre giorni. L’evento, forte di un ricco programma, è curato da Motus in collaborazione con Santarcangelo dei Teatri e Comune di Rimini. Questa sera, alle 21.30, riflettori puntati sulla performer greca Katerina Andreou. Nuova rivelazione nella scena della danza contemporanea internazionale, la performer metterà in scena un manifesto intimo che lei stessa ha definito come "un tentativo di uscire dalla malinconia con tutta la mia forza, i miei decibel e i miei dubbi". Oggi sarà anche la volta del giovane collettivo Parini Secondo di Cesena, che si esibirà per ben tre volte in Piazza Cavour con una performance ispirata al fenomeno della Para Para e dell’Eurobeat. Tanta musica, poi, prevista nella sala Ressi con Mélissa Guex, accompagnata dal rullo di tamburi di Clément Grin. Ma è solo l’inizio, perché domani (fra i tanti altri) arriveranno gli Ateliersi di Bologna con il loro Nell’impero delle misure. Attesa anche Cristina Kristal Rizzo con Paso Doble (Museo Part). Ricca infine la giornata di venerdì, che si concluderà con i Motus impegnati in una inedita performance. A seguire ecco i Criaturas Humana stage party animati dall’artista colombiana Susana Botero Santos.