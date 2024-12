Tonino Guerra e Giulio Cesare una garanzia

Dal liceo all’università. Alla domanda: quale liceo offre maggiori garanzie nell’affrontare il percorso universitario? Ad offrire una risposta è Eduscopio il progetto che valuta i risultati degli studenti una volta usciti dagli istituti superiori. Partendo dal percorso universitario dei ragazzi e delle ragazze emerge che nella provincia di Rimini il liceo con il più alto indice Fca è il Tonino Guerra di Novafeltria. L’indice alla base della ricerca si basa sulla media dei voti conseguiti agli esami universitari dai diplomati di ogni scuola e sulla percentuale di esami superati dai diplomati di ogni scuola.

Il Tonino Guerra, tra i licei scientifici, con un indice del 77,3 è davanti all’Einstein (75,96) e al Serpieri (75,81). A seguire il Georges Lemaitre con 66,41.

Se si vuole guardare alla preparazione in vista degli studi universitari è bene considerare i licei classici. Nella provincia riminese a risultare in cima alla lista è il Giulio Cesare Valgimigli che ottiene un risultato di 75,99, leggermente superiore al 75,82 del Dante Alighieri.

Prendendo in considerazione l’indirizzo linguistico si vede come il Tonino Guerra con 62,63 sia poco avanti al Valgimigli che si ferma a 60,99.

L’indagine di Eduscopio consente anche di avere riferimenti nel caso in cui i giovani scelgano guardino al mondo del lavoro e non al percorso universitario dopo il diploma. In questo caso a essere valutato è il tempo in cui i diplomati riescono a trovare un lavoro dopo la maturità. Nell’ambito professionale e servizi c’è anche il Tonino Guerra, con valori che lo pongono dietro a Malatesta, Alberti ed Einaudi. Per l’indirizzo Industria e artigianato è il Leon Battista Alberti davanti al Tonino Guerra.