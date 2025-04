Aggredita e palpeggiata in via Righi a Bologna: 20enne abusata da più persone

Bologna, 18 aprile 2025 – Accerchiata e aggredita da un gruppo di uomini. Cinque o sei, giovani, che dopo averla bloccata hanno iniziato a toccarla nelle parti intime. Un incubo durato una manciata di minuti, che sono parsi infiniti. Sono in corso indagini serrate da parte dei carabinieri della compagnia Bologna Centro per ricostruire la bruttissima aggressione denunciata da una ragazza di 20 anni, avvenuta stando al racconto della vittima intorno alle 4 del mattino di domenica in pieno centro, in via Augusto Righi.

La giovane, che non era da sola, si è presentata l’altra mattina in una caserma dell’Arma per raccontare l’incubo vissuto e adesso i militari sono al lavoro per ricostruire, anche attraverso i video degli impianti di sorveglianza presenti nella strada, quanto accaduto, per cercare di risalire al ‘branco’.

Una vicenda che, dal racconto reso dalla vittima agli investigatori, ricorda gli episodi di ‘taharrush gamea’, le molestie di gruppo diventate tristemente famose dopo gli episodi denunciati a Capodanno a Milano. Tuttavia, la ragazza, probabilmente anche a causa dello choc subito, non è riuscita a dare una descrizione dettagliata degli uomini che l’hanno aggredita, dopo averla isolata, malmenando anche la persona che era con lei.

È riuscita solo a dire quello che il gruppo di sconosciuti, incrociati per caso nella strada, le avrebbe fatto. Gli aggressori sono poi fuggiti e la ragazza, sconvolta, è tornata a casa, senza chiedere l’intervento di soccorsi o forze dell’ordine. A cui si è però rivolta appena riacquistato un minimo di serenità, mettendo in ordine le immagini sfocate dalla paura di quegli attimi di violenza. Benché centralissima e animata da locali e ‘movida’ anche via Righi subisce, in particolare nelle ore notturne, le ripercussioni delle presenze problematiche che affollano la vicina piazza VIII Agosto, prospiciente alla Montagnola. E non è escluso che chi ha agito possa far parte di quei gruppi, gli stessi responsabili di episodi di aggressioni a scopo di rapina.