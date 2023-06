Tour de France 2024, partenza da Firenze e arrivo a Rimini, Apt a Bilbao per promuovere l'evento

Il conto alla rovescia per il Tour de France a Rimini parte... da Bilbao. Qui sabato prenderà il via la nuova edizione della Grande Boucle, e in questi giorni nella città basca c’è anche una delegazione di Apt, con un proprio stand. L’obiettivo: promuovere il Tour de France 2024 che per la prima volta partirà dall’Italia. Un grande appuntamento che scoccherà tra un anno esatto: il 29 giugno del 2024 si terrà infatti la prima tappa, da Firenze a Rimini, a cui seguiranno quelle da Cesenatico a Bologna e da Piacenza a Torino.

A Bilbao sono volati Andrea Manusia, il project manager di Apt per il cicloturismo in Emilia Romagna, e Roberto Feroli, giornalista e consulente di Apt. E la prima giornata ieri, nel grande expo dedicato al Tour, è cominciata subito forte. "Allo stand abbiamo ricevuto anche le visite di Christian Prudhomme, direttore generale del Tour de France, di David Lappartient, presidente Uci (l’Unione ciclistica internazionale), e di una delegazione delle autorità basche. E poi molti appassionati che chiedono tutto delle strade di Marco Pantani...", spiega Manusia.

Ma la missione a Bilbao di questi giorni "servirà soprattutto a stringere collaborazioni e sinergie con tour operator e agenzie che organizzano pacchetti vacanze per cicloturisti. C’è grande fermento per il Tour 2024, e stiamo lavorando tutti insieme, con gli operatori, per portare in Emilia Romagna tantissimi turisti nei giorni prima, durante e dopo le tappe...". Allo stand si distribuiscono depliant e materiale informative sulla tappe del Tour 2024 "e forniamo anche informazioni turistiche".

Si stima che l’anno prossimo saranno oltre 700mila almeno gli appassionati che soggiorneranno in Emilia Romagna per vedere la Grande Boucle, con un indotto diretto di 29 milioni di euro. Sarà grande anche l’impatto mediatico per Rimini e le altre città toccate dalla corsa francese, che è il terzo evento sportivo più seguito al mondo, e viene trasmessa in quasi 200 Paesi.

ma.spa.