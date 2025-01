Un 2025 al top per il ’Venustas’

È un 2025 ambizioso e ricco di promesse per il Circolo Tennis Venustas di Igea Marina. Ottimo il riscontro tra i più piccoli (74 allievi nella scuola tennis) e motore dell’organizzazione che già si mette in moto per i tornei tradizionali. Dal 3 maggio andrà in scena il torneo di quarta categoria maschile, dal 24 maggio spazio a quello di quarta femminile. Poi il clou dal 31 maggio, quando i campi del Ct Venustas saranno il teatro del grande torneo nazionale Open femminile dotato di 4000 euro di montepremi. Naturalmente, partecipanti e modalità verranno rese note nell’imminenza della manifestazione. Poi, dal 21 giugno il torneo nazionale giovanile, maschile e femminile, con le nuove categorie under 11, 12 e 14.