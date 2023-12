Un centro dell’impiego a scuola. Opera da 2,2 milioni in via Puglia

Per il nuovo centro per l’impiego 2,2 milioni di euro dal Pnrr. Non è una previsione, perché il Comune riccionese ha già approvato il documento di fattibilità per la sua realizzazione. Come anticipato in passato, il Centro per l’impiego troverà casa nella ex scuola che si trova in via Puglia, per chi la conosce da tempo è la storica scuola Fontanelle risalente agli anni ’30. L’edificio ha subito alcuni interventi di ristrutturazione negli anni ‘80, ma da tempo è inutilizzato e versa in condizioni di abbandono. L’immobile è sottoposto a vincolo monumentale sotto la tutela della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio. Pertanto il progetto si basa sulla riqualificazione attraverso la ristrutturazione dell’edificio. il progetto terrà conto dell’efficienza energetica a favore della sostenibilità ambientale, ma considera anche l’ampliamento della superficie su due lati. Le ‘ali’ si svilupperanno nel giardino. Al medesimo tempo verrà conservata la struttura originale della scuola. "Il progetto per il nuovo Centro per l’impiego rappresenta anche un’occasione importante per dare nuova vita, riqualificare e ristrutturare un edificio storico a Riccione in un punto strategico per tutta la zona sud della provincia di Rimini - dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Simone Imola -. L’intervento contribuisce anche alla riqualificazione di un’area importante nel quartiere Fontanelle".