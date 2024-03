Un fine settimana di riposo per biancorossi e biancazzurri

Un sabato di completo riposo è spettato alle formazioni Primavera di casa nostra. Campionati che, come da calendario, hanno saltato un turno con la ripresa fissata per sabato. Quando il Rimini di mister Brocchini che sabato riprenderà il cammino sul campo della Triestina quarta della classe. Una bella prova di maturità per la formazione biancorossa quando mancano quattro gare al termine della stagione regolamentare.

Primavera 3. Girone A (prossimo turno): Triestina-Rimini, Carrarese-Olbia, Fiorenzuola-Pro Patria, Lecco-Pro Vercelli, Modena-Lucchese, Pro Sesto-Arzignano Valchiampo. A riposo la Pergolettese. Ripresa, nel campionato Primavera 4, sul terreno di casa contro il Sestri Levante, sempre di sabato pomeriggio, per la San Marino Academy di mister Cancelli.

Primavera 4. Girone A (prossimo turno): Torres-Trento, Lumezzane-Legnago, Mantova-Arezzo, Pontedera-Novara, San Marino Academy-Sestri Levante, Virtus Verona-Giana Erminio.