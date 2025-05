’Un passo alla volta’ per la salute

Proseguono gli appuntamenti gratuiti sulla salute e sul benessere. Mercoledì dalle 15 alle 17 al centro sociale Alta Marea, arriva ’Un passo alla volta’, l’iniziativa finalizzata a far conoscere ai cittadini i benefici dell’attività motoria e quanto sia importante contrastare la sedentarietà per mantenersi a lungo in salute in modo economico e soprattutto divertente. L’evento è rivolto in particolare a persone con patologie croniche e si suggerisce di indossare abbigliamento e calzature sportive e comode. La partecipazione agli incontri è libera e gratuita.