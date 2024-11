"Un reperto storico. Niente di politico"

Per Ermanno Capriati la statua di Giulio Cesare donata da Benito Mussolini è soltanto un reperto storico e per questo è giusto che venga ricollocata nel suo sito originale in piazza Tre Martiri. "La storia ci insegna tanto e ci aiuta a non sbagliare più ed è per questo che non dobbiamo cancellarla – spiega il riminese –. La statua donata nel 1933 potrebbe dare fastidio più che altro ai nostalgici, sia di una fazione che dell’altra, o a chi vuole dimenticare una parte di un ricordo collettivo che ha fatto male, ma è avvenuto". Per Capriati dunque non ci sarebbero problemi se la statua trovasse casa proprio nella piazza in questione. "Quando penso alla statua vedo solo un reperto storico, nulla di più e soprattutto niente di politico".