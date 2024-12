Una barriera sulla Statale contro gli incidenti: partono i lavori all’incrocio con via Sardegna

Apre oggi alle 11 la rotatoria tra viale Abruzzi e la statale Adriatica. L’opera tanto voluta dalla giunta e dall’assessore Simone Imola è terminata, o quasi. Per gli asfalti definitivi bisognerà attenere il bel tempo nei prossimi mesi. Ma non sarà l’unico intervento per mettere in sicurezza quel tratto di Adriatica e fluidificare il traffico. Poco distante c’è un incrocio molto pericoloso che ha visto dici gravi incidenti negli ultimi cinque anni. L’ultimo nel giugno scorso con la morte di un uomo. Si tratta dell’intersezione tra viale Sardegna e la statale. Da sempre chi proviene da viale Sardegna e vuole arrivare in viale Anzio deve attraversare la statale in una zona molto pericolosa sia per i veicoli che per i pedoni. Al termine dei lavori chi arriverà da viale Sardegna, conosciuta anche come la salita del Pariolino, potrà solo svoltare a destra in direzione Cattolica. L’amministrazione vuole mettere in sicurezza quel tratto e lo farà inibendo con una barriera posta nel centro della carreggiata della statale l’attraversamento dei veicoli. I lavori prenderanno il via lunedì e dureranon circa una settimana prossima settimana. "Si tratta di un importante intervento per la sicurezza, reso possibile soltanto grazie alla realizzazione della nuova rotatoria con viale Abruzzi – spiega l’assessore Imola -. In assenza di questa nuova rotatoria, costringere chi da viale Sardegna voleva dirigersi in viale Anzio a svoltare a destra significava obbligarlo ad arrivare fino alla rotatoria dei Pianeti. Al contrario, ora il tratto sarà molto più breve e la modifica alla viabilità più efficace per la sicurezza e funzionale per la viabilità".

a.ol.