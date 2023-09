Verucchio stoppa i cacciatori Off-limits Marecchia e dintorni

"Vietata la caccia lungo il percorso ciclo-pedonale e storico naturalistico del fiume Marecchia e nelle sue adiacenze" arriva l’ordinanza apposita del Comune di Verucchio che, a partire da giovedì scorso, ha posto il suo niet alle attività venatorie nelle zone del fiume. Al divieto di caccia si aggiungono anche ulteriori prescrizioni, come "il fucile scarico per chi lo attraversa e percorre e il divieto nelle zone adiacenti di sparare in modo che la traiettoria di tiro attraversi il percorso stesso". L’ordinanza rinnova prescrizioni che erano state adottate dal Comune già negli scrosi anni. "Nella fattispecie – si legge nella nota del Comune – è vietato l’esercizio venatorio sia in forma vagante sia con appostamenti temporanei, fatti salvi gli appostamenti fissi regolarmente autorizzati dalla Regione, lungo il percorso naturalistico del fiume Marecchia in una fascia di larghezza di 50 metri a destra e a sinistra dello stesso e in tale fascia, è inoltre fatto obbligo di tenere il fucile scarico", così viene rimarcato. Il provvedimento comunale, poi, è stato emanato con "necessità e urgenza a tutela della pubblica incolumità". L’ordinanza mira, appunto, a prevenire gravi incidenti ed eventuali alterchi con i fruitori della pista, già avvenuti fra l’altro in passato. Nel dettaglio, il divieto di caccia si applica per l’intero calendario venatorio regionale – con validità dalla preapertura di questi giorni – nelle aree adiacenti al percorso ciclo-pedonale e storico naturalistico del fiume Marecchia, di competenza del territorio comunale verucchiese. Va notato, inoltre, che il lungofiume è spesso frequentato per attività ludico-didattiche.

Andrea G. Cammarata