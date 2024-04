Zona porto, oggi i rilevi per il dragaggio

Saranno effettuati nella giornata di oggi i rilievi batimetrici nel portocanale. Ovvero, le misurazioni delle profondità attuale delle acque portuali, che saranno rilevate in numerosi punti della zona di attracco di pescherecci e imbarcazioni a vela e a motore, per verificare se si renda necessario effettuare un intervento di dragaggio ’pesante’ o se, viceversa, sarà sufficiente intervenire in maniera mirata, nei punti di minore profondità. Il fatto che nei mesi invernali non ci siano state particolari ’fiumane’, con scarso apporto quindi di fanghi trasportati dal fiume alla foce portuale, fa ipotizzare che si possa intervenire con la draga solo in maniera mirata. Dalle prime verifiche informali il pescaggio sembra comunque buono. Il responso definitivo lo daranno i rilevamenti.