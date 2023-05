Mare Fuori, in cinquemila a Rimini per osannare le star

Rimini, 14 maggio 2023 – È stata un’autentica dichiarazione d’amore quella che ha portato un oceano di persone (tanti bambini, ragazzi ma anche nonni) oggi pomeriggio al centro commerciale Le Befane di Rimini. Più di 5mila fan hanno potuto incontrare due dei protagonisti della serie tv ‘Mare Fuori’. Il tour organizzato da Woobinda ha fatto tappa nel parcheggio riservato, dove il direttore delle Befane, Massimo Bobbo, ha pensato di predisporre un massiccio servizio d’ordine. Già dal mattino in tnatissimi si sono messi in fila con disciplina e hanno preso posto nell’area riservata all’evento, per poter scambiare un saluto, fare un selfie con gli attori Francesco Panarella che interpreta Cucciolo e Serena Codato che invece è Gemma. Letteralmente presi d’assalto sulle note della sua sigla cantata da Matteo Paolillo e Raiz, voce degli Almanegretta.

Le due star di Mare Fuori a Rimini

La serie tv prodotta dalla Rai che la coproduce con Picomedia, in meno di tre anni dall’uscita della prima messa in onda, ha polverizzato tutti i record tanto che Mare fuori ha conquistato un altro primato: la sigla "’O mar for" è diventata virale tra il pubblico e sui social e, con oltre 35 milioni di streaming, ed è stata certificata disco di platino.

Felice il talentuoso attore Francesco Panarella, che negli ultimi mesi ha conquistato il cuore del grande pubblico, e soprattutto quello della comunità LGBTQ+, grazie alla sua partecipazione alla terza stagione della serie dove interpreta il ruolo di un canorrista 17enne omosessuale. Durante l’incontro il giovane attore non si è risparmiato in sorrisi e selfie con i fan che non riuscivano a contenere l’entusiasmo davanti al giovane idolo. Anche Serena Codato, la Gemma nella serie, si è prestata a selfie e ad abbracci calorosi. Le tematiche sociali trattate dalla serie, che si svolge nell’istituto di detenzione minorile è una bolla in cui "ragazzi interrotti" hanno la possibilità di capire chi sono e cosa vogliono al di là di cosa sono stati fuori da quelle mura. È una parentesi di sospensione in cui hanno la possibilità di navigare nel loro mare interiore, e capire che " ci sta o mare’ for".