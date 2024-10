Rimini, Fulgor in festa compie 110 anni

Rimini, 31 ottobre 2024 - Era il 5 novembre del 1914 quando il Fulgor di Rimini apriva le sue porte per la prima volta. Nella sala principale del cinema veniva proiettato Histoire d’un Pierrot con protagonista la diva Francesca Bertini. Sono passati centodieci anni e il Fulgor è ancora lì, in corso d’Augusto. Su quelle poltrone si sono sedute generazioni di riminesi e con loro anche il maestro Federico Fellini.

Qui ha visto il suo primo film e romanticamente si è innamorato di quell’arte che l’avrebbe reso famoso in tutto il mondo anni dopo. Per spegnere nel migliore dei modi le centodieci candeline, il cinema riminese organizza l’'Aperitivo corto'. Un nuovo progetto che dal 5 novembre vuole diffondere nel pubblico la cultura e la consapevolezza che il cortometraggio è un’opera artistica di qualità, con alle spalle produzione e maestranze in grado di realizzare gioielli cinematografici che meritano maggiore circuitazione nelle sale.