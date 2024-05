"In Romagna c’è anche il mare": nel nuovo spot recitano i turisti

Rimini, 16 maggio 2024 – Il titolo è rassicurante: "Romagna, la vacanza degli italiani". Ma il concept ribalta i canoni tradizionali. A recitare nel nuovo spot, che da domani invaderà gli schermi televisivi con 433 passaggi, non sono i romagnoli ma gli stessi turisti: un brianzolo, un veneto e un toscano, che con le tipiche cadenze delle regioni che portano più vacanzieri in riviera sono pronti a partire per immergersi nelle peculiarità del territorio: divertimento, spiaggia, sport, natura, arte e cultura.

Lo spot si chiude con una battuta ironica, come se servisse ricordare che in Romagna "C’è anche il mare". Al via di venerdì 17, senza timori scaramantici e in concomitanza con la tappa del Giro d’Italia Riccione – Cento, il nuovo spot della campagna di promozione di Visit Romagna e Apt Servizi per il lancio della stagione estiva, in onda sulle reti Rai, Mediaset, La7, con un prime time medio del 56% e "l’obiettivo di intercettare un pubblico di circa 23 milioni di spettatori nella fascia di età tra 25 e 54 anni".

L’idea di Claudio Cecchetto

Il mezzo classico sarà affiancato da una campagna social e digital e sulle emittenti radiofoniche più ascoltate nelle regioni target. Realizzato in tre tagli, di 15, 30 e 60 secondi (versione lunga per social e Youtube), lo spot è nato da un’idea di Claudio Cecchetto, ambassador di Visit Romagna per gli eventi di sistema, ed è il cavallo di battaglia della campagna di comunicazione partita a gennaio sui mercati esteri e febbraio su quelli nazionali. “L’annata del turismo è partita con il piede giusto – ha detto in collegamento remoto da Bangkok il sindaco di Rimini e presidente Visit Romagna, Jamil Sadegholvaad – con una crescita del 20% delle presenze, e lo spot, in maniera un po’ provocatoria, ricorda che la Romagna è una terra ricca di offerte, dalle spiagge fino all’entroterra, dal divertimento alla cultura, dallo sport alla night life. Se in questi anni siamo cresciuti ininterrottamente è per lo spirito di squadra messo in campo", tra pubblico e privato.

Dallo spot, sottolinea l’ambassador di Visit Romagna, Claudio Cecchetto, "emerge la caratteristica per cui la Romagna è nota in tutto il mondo, l’accoglienza e lo spirito di divertimento". "Siamo una grande squadra – fa eco l’assessore regionale al turismo, Andrea Corsini, anche lui da remoto – con una grande capacità di reazione. Il turismo è un asset strategico per la regione, ha raggiunto 61 milioni di presenze nel 2023, con obiettivi ambiziosi per il futuro. Lo spot rappresenta il lavoro compiuto per valorizzare il territorio". Lo ha realizzato la casa di produzione Jumpcutmedia di Milano. L’investimento complessivo ammonta a un milione di euro, di cui 180.000 per la Notte Rosa, dal 5 al 7 luglio e all’insegna del ballo.