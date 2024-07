Vacanze estive 2024, Rimini la destinazione preferita dagli italiani secondo Jfc La graduatoria dell’osservatorio vede tra le prime sette posizioni anche altre due località romagnole: Riccione e Cervia – Milano Marittima. Nelle classifiche a tema, Rimini in testa anche tra le mete migliori per le famiglie e tra le più divertenti per i giovani