Riccione, 21 dicembre 2021 - "È stato difficile dare il permesso per il film, ma è venuto bene, è bello anche per la mamma" dice Paolo Simoncelli. Sono trascorsi dieci anni da quando Marco Simoncelli non c’è più. Un vuoto colmato dall’affetto e da quel sorriso che diviene protagonista sullo schermo. Sic, per la regia di Alice Filippi è un omaggio che colpisce al cuore e racconta chi era Marco, il suo sogno. L’atmosfera che si vive alla sala Multiplex di Giometti cinema a Riccione, all’interno del palazzo dei congressi, è particolare. Quando si arriva si è accolti dalla Gilera RSA 250 in sella alla quale Simoncelli ha conquistato il titolo di Campione del Mondo nel 2008.

E’ un po’ come entrare nel film camminando a fianco degli allestimenti che tra le sale hanno trovato il loro spazio e dei protagonisti. Nelle foto di rito con Paolo Simoncelli anche i tecnici che seguivano Marco in pista. Basta guardarsi attorno per vedere che sono tutti li per il Sic. Il docufilm viene proiettato in sei sale, due per gli invitati. Tutti nel ricordo di Simoncelli.

Gli amici sono davvero tanti. Si parte da chi ha preso fisicamente parte alla creazione del docufilm. C’è ovviamente papà Paolo, e ci sono Mattia Pasini, Aldo Drudi, Guido Meda, solo per citarne alcuni. Tutti presenti all’evento organizzato dai produttori Sky, Fremantle Italy, Mowe, Nexo Digital e Giometti Cinema in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e il supporto del Comune di Riccione e di APT Servizi. Il film della Filippi è anche una finestra sul mondo di un ragazzo "che mi ha colpito. Aveva un sogno, diventare campione del mondo. Ha creduto in sé stesso e trovato persone che credevano in lui. Chiunque si può riconoscere in Marco". Il film è la favola di un ragazzo che aveva un sogno, diventare campione del mondo, e ci è riuscito.

Sono trascorsi dieci anni da quella maledetta curva, ma Marco lo puoi trovare negli sguardi delle centinaia di persone che sono arrivate alla multisala. E lo puoi trovare in quello che da quel giorno, continuano a fare la famiglia e Kate Freddi attraverso la Fondazione Simoncelli. Non è un caso se è alla Fondazione che i produttori di ‘Sic’ hanno donato buona parte del materiale scenico usato nel film. Le riproduzioni autentiche di tute, caschi, guanti e stivali verranno messi all’asta da Charity Stars in gennaio e il ricavato andrà ai progetti della fondazione. Allo stesso modo Giometti cinema devolverà un euro per ogni biglietto venduto per l’anteprima e per l’uscita del docufilm al cinema il 28 e 29 dicembre.