Basket, Rinascita Rimini più forte delle assenze: blitz a Trapani

Trapani, 9 aprile 2023 - Vittoria che ha davvero il sapore dell’impresa per la Rinascita, che in questa seconda giornata del girone Bianco di A2 passa a Trapani nonostante l’organico ridotto all’osso (58-62 lo score).

Coach Ferrari, che già doveva fare a meno di Bedetti, Meluzzi e Ogbeide, all’ultimo momento si vede costretto a rinunciare anche a Jazz Johnson, il suo ‘primo violino’, indisponibile per un virus con stato influenzale.

Con appena 6 giocatori, più una fugace apparizione del baby Morandotti, i biancorossi sbancano il PalaIlio per la gioia del gruppetto di tifosi volati fino in Sicilia.

Ed è un successo che rilancia le aspirazioni dei riminesi in chiave playoff, con l’inatteso blitz che bilancia lo scivolone interno con Latina di una settimana fa. E pensare che a Trapani l’Rbr era partita malissimo, appena 9 punti racimolati nei 10’ iniziali con 4/19 al tiro. Ma gli isolani non strappano e già nel secondo periodo, quando le ‘mani’ si scaldano un po’, i romagnoli tornano in scia e mettono addirittura la freccia per un insperato +2 all’intervallo.

La Rinascita, che per lunghi tratti di gara si rifugia nella difesa a zona, adesso ci crede per davvero e nel terzo quarto, sulle folate dall’arco di Tassinari, vola anche sul +15 (31-46 il parziale). Nell’ultimo segmento di partita i padroni di casa si scuotono e ricuciono parte dello strappo, senza operare mai l’aggancio, però.

L’azione che vale il match la firma Tassinari, meno di 1’ alla fine e +3 Rbr (56-59). L’estroso play gioca un isolamento centrale, va dentro, si arresta nel cuore dell’area e, dopo aver fatto saltare ben due difensori con una finta, imbuca il pallone nella retina (56-61, 13’’ alla sirena). Scarponi, in chiusura, scolpisce poi il risultato con un libero. Una chiave del successo sono stati anche i rimbalzi offensivi catturati dai riminesi, ben 19: preziose seconde opportunità per rimediare ai tanti errori al tiro (21/67 dal campo, siamo al 31%…). Miglior marcatore Tassinari a quota 20: ‘doppia doppia’ per D’Almeida, che agli 11 punti ha aggiunto 12 rimbalzi.

Alb.Cresc.