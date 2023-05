Biancorossi, missione compiuta Pari a Monopoli e quarti in tasca

Missione compiuta. Dopo il poker calato nella gara d’andata al ‘Romeo Neri’, l’Under 15 serie C del Rimini di mister Berretta strappa un pari in rimonta a Monopoli che vale il prestigioso accesso ai quarti di finale playoff di categoria (1-1). I padroni di casa partono aggressivi per cercare di recuperare il gap, ma è il Rimini a sfiorare il gol in un paio di occasioni. Poi, poco dopo la mezzora, l’arbitro fischia un netto calcio di rigore e Lavarra porta in vantaggio il Monopoli. La squadra biancorossa non si perde di certo d’animo e inizia a mettere sotto pressione la difesa dei pugliesi. Tanto che l’entusiasmo dei padroni di casa viene placato subito dopo la pausa di metà gara, al ritorno per giocarsi il tutto per tutto nella ripresa, da Molfetta, che al dodicesimo del secondo tempo segna la rete dell’1-1 su un gran assist di Mataj che lo serve. Un assist al bacio che permette al giocatore del Rimini di trovarsi solo contro il portiere. E Molfetta non sbaglia. È il gol che sigilla partita e qualificazione. Un passaggio del turno che, comunque, la squadra di Piazzale del Popolo aveva abbondantemente messo al sicuro sette giorni prima davanti ai tifosi amici calando un poker che non ha lasciato troppi margini di discussione agli avversari. Ora il Rimini avrà la possibilità di regalarsi anche la semifinale in una sfida di andata e ritorno contro i pari età dell’Avellino nel prossimo turno. Un’altra bella sfida per la formazione biancorossa che anche nella parte finale di questa stagione si sta dimostrando capace di ottenere grandi cose.

Monopoli: Silvestris, Trotta (25’ st Lo Porchio), Albajrami (18’ st Ruggieri), Di Mauro (30’ st Di Lauro), Santeramo, Pinto (25’ st Battista), Lavarra, Tarulli, Scialpi (18’ st Castellana), Procino (30’ st Pontrelli), Gjini (18’ st Misiti). A disposizione: Corbascio, Sansonetti. Allenatore: Biasi.

Rimini: Cherubini, Cenci (26’ st Celani), Drudi, Nava, Manzi (32’ st Lombardi), Bizzarri, Arlotti (32’ st Eco), Scirocco (26’ st Badioni), Molfetta (26’ st Grassi), Mataj (16’ st Fontemaggi), Foschi (32’ st Zammarchi). A disposizione: Pirini, Di Pollina. Allenatore: Berretta.

Reti: 32’ pt Lavarra su rigore, 12’ st Molfetta. Ammoniti: Procino (M), Scialpi (M), Di Mauro (M).