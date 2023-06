Calcio e solidarietà L’incasso della finale per gli alluvionati

Un aiuto per gli alluvionati. Anche il Rimini ha voluto dare il proprio contributo agli emiliano-romagnoli che stanno attraversando un momento difficile, dopo l’alluvione del 17 maggio scorso. Ieri mattina il club biancorosso ha devoluto l’intero incasso della partita che la squadra Primavera domenica scorsa ha giocato contro la Pergolettese allo stadio ‘Nicoletti’ di Riccione a ’Un aiuto per l’Emilia Romagna’, la raccolta fondi per sostenere persone e comunità colpite da alluvioni e frane. Il club biancorosso ringrazia "tutte le persone che hanno contribuito – scrivono da Piazzale del Popolo – Forza Emilia Romagna sempre". Un gesto di solidarietà con il quale si è chiusa la stagione brillante della formazione Primavera biancorossa alla quale è mancato pochissimo per fare il salto di categoria. Cedendo nella finale playoff alla Pergolettese.