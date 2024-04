Europei di ginnastica artistica 2024 alla Fiera di Rimini: ecco quando

Rimini, 11 aprile 2024 - Ci sono voluti 15 anni di attesa per un grande evento sportivo, che torna in Italia in occasione di una prestigiosa manifestazione. I padiglioni della Fiera di Rimini si apprestano a ospitare i campionati europei di ginnastica artistica, che consistono per atleti e appassionati in un vero e proprio antipasto in attesa dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

L'evento

L'ultima volta in cui i campionati europei di ginnastica artistica sono stati organizzati in Italia è stata nel 2009, ben 15 anni fa. Nel 2024 la rassegna si prepara a tornare in Italia, precisamente nei padiglioni della Fiera di Rimini, con un doppio appuntamento. I primi a scendere in pedana sono i partecipanti al torneo maschile, dal 24 al 28 aprile, mentre più avanti tocca al torneo femminile, esattamente dal 2 al 5 maggio.

Un grande momento di sport e divertimento per gli appassionati e una grande occasione di prepararsi in vista delle prossime Olimpiadi di Parigi per gli atleti, in una disciplina spesso ricca di successi per la Nazionale italiana.

L'evento si svolge in un'arena dalla capienza di oltre 4.000 posti a sedere ed è attesa, inoltre, una grande copertura mediatica, con circa 200 tra giornalisti e operatori media provenienti da ben 25 paesi del mondo. Si stima un totale di oltre 60 milioni di ore di visualizzazione, tra canali linear e digital.

Si tratta di uno dei numerosi appuntamenti sportivi in programma in Emilia-Romagna, nell'ambito di un accordo triennale stipulato nel 2022 tra la Regione stessa e la Federazione Italiana Ginnastica.

I biglietti sono acquistabili sul sito di Vivaticket, con prezzi che vanno da 16,50 a 36,50 euro.

La presentazione

Il programma e lo svolgimento della manifestazione sono stati introdotti nella giornata di giovedì 11 aprile all'interno della sala stampa della Giunta Regionale, a Bologna. Nel corso della riunione erano presenti Gianmaria Manghi, capo della segreteria politica della presidenza della Regione, Michele Lari, assessore dello sport del comune di Rimini, Gherardo Tecchi, presidente della Federazione Ginnastica d'Italia, Marco Borroni, presidente del comitato organizzatore degli Europei, e Cecilia Bavera, responsabile della direzione regionale di Emilia Est di Bper banca.

Nel corso della presentazione, erano presenti anche 10 atleti delle delegazioni femminili e maschili pronte a prendere parte alle rispettive competizioni. Della squadra maschile, accompagnati dal direttore tecnico Giuseppe Cocciaro, figuravano Yumin Abbadini, Lorenzo Casali, Matteo Levantesi, Marco Lodadio e Mario Macchiati, medaglia d'oro europea in carica ad Antalya nel 2023. Per il team femminile, invece, presenziavano Alice e Asia d'Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio e Giorgia Villa, argento europeo in carica, accompagnate dal direttore tecnico Enrico Casella.

Durante la conferenza è stato portato il saluto anche del presidente della federazione della Ginnastica d'Europa, Farid Gayibov.

Gli Europei di ginnastica artistica

La prima edizione della manifestazione risale al lontano 1955 con la prima rassegna maschile, seguita due anni dopo dalla prima femminile. Gli Europei tornano in Italia dopo l'edizione di Milano 2009 con una significativa novità: 15 anni fa vennero assegnati soltanto i titoli individuali, non quelli di squadra. Nel 1981, invece, furono ospitati solo gli Europei maschili.

Agli Europei di ginnastica artistica, l'Italia vanta ben 62 medaglie, suddivise in 23 d'oro, 14 d'argento e 25 di bronzo. Nel medagliere maschile figurano 16 ori, 10 argenti e 17 bronzi, mentre in quello femminile sono tutt'ora presenti 7 ori, 4 argenti e 8 bronzi.