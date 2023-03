L’Happy in viaggio sfida il Samoggia: ad Anzola c’è un tabù che va infranto

La ‘scimmia’ è scesa dalla spalla solo una settimana fa, quando a Forlì l’Happy RenAuto si è resa protagonista di un blitz che andava a interrompere un lungo periodo di digiuno. Ma il calendario non dà certo una mano alla squadra riminese, conducendola ad Anzola, ‘casa’ di quella Scuola Basket Samoggia che veleggia ai piani alti nella Poule Promozione di serie B femminile (h. 18, fischiano Gaudenzi e Neri). E non solo. La formazione emiliana, infatti, è un autentico tabù per Rimini, che in questa stagione ci ha perso tre volte su tre (-2 fuori e -3 alla Carim nella prima fase, 51-64 in questa poule nel confronto d’andata"9. "Già, è un accoppiamento un po’ ostico per noi – ammette coach Andrea Maghelli (foto) –. Un’avversaria con la quale ce la siamo giocata, anche se nel finale sono state sempre loro a trovare l’acuto. Il successo di Forlì ci ha un po’ tranquillizzati, regalandoci consapevolezza nei nostri mezzi. Sarebbe davvero bello spuntarla...", ci fa un pensierino il tecnico, che non avrà Benicchi e Renzi.